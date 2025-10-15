São Paulo e Pernambuco concentram registros confirmados da crise de metanolSandro Araújo / Agência Saúde DF
Intoxicação por metanol: Brasil tem 36 casos confirmados e sete mortes
Ao todo, outros 156 estão em investigação
Padre é investigado após divulgação de vídeo em que mulher é flagrada em casa paroquial
Religioso aparece sem camisa na gravação
Haddad classifica como 'muito boa' reunião com Alcolumbre sobre o Orçamento de 2026
Ministro da Fazenda disse que governo ainda precisa definir as alternativas para compensar as perdas após a derrubada da medida provisória do IOF
Votação do Orçamento será adiada para a próxima semana, diz Randolfe
Análise da proposta pela CMO está marcada para terça-feira
Casal é preso em SP após corpo de criança ser encontrado concretado no quintal de casa
Mãe e padrasto da menina, de 5 anos, são suspeitos de homicídio e ocultação de cadáver
Mais de 50 pessoas já foram presas por venda de bebida adulterada em SP
Só nesta terça (14), seis pessoas foram detidas
