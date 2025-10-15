Haddad não detalhes sobre a conversa com AlcolumbreLula Marques/Agência Brasil
Haddad classifica como 'muito boa' reunião com Alcolumbre sobre o Orçamento de 2026
Ministro da Fazenda disse que governo ainda precisa definir as alternativas para compensar as perdas após a derrubada da medida provisória do IOF
Votação do Orçamento será adiada para a próxima semana, diz Randolfe
Análise da proposta pela CMO está marcada para terça-feira
Casal é preso em SP após corpo de criança ser encontrado concretado no quintal de casa
Mãe e padrasto da menina, de 5 anos, são suspeitos de homicídio e ocultação de cadáver
Mais de 50 pessoas já foram presas por venda de bebida adulterada em SP
Só nesta terça (14), seis pessoas foram detidas
STF teve apenas três mulheres e nenhuma negra entre mais de 170 ministros em 134 anos
Uma delas, Cármen Lúcia, segue na Corte
Lula se reúne com ministros do STF para tratar da indicação de substituto de Barroso
Favorito do presidente é o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias
