Corpo foi encontrado em uma cova rasa, em avançado estado de decomposiçãoReprodução / Redes sociais

Publicado 15/10/2025 11:57

O corpo de uma menina, de 5 anos, foi encontrado, na tarde desta terça-feira (14), concretado no quintal de uma casa em Itapetininga, no interior de São Paulo. A mãe e o padrasto da criança, de 25 e 23 anos, foram presos e são investigados por envolvimento no crime.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). A polícia pediu à Justiça a prisão temporária dos suspeitos, e o pedido foi aceito pelo Judiciário.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos serão indiciados por homicídio e ocultação de cadáver. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Franco Augusto, o casal demorou cerca de dois dias para enterrar o corpo da menina, e o local foi concretado para ocultar o crime.

O corpo foi encontrado em uma cova rasa, em avançado estado de decomposição, e apresentava sinais de lesões causadas por instrumento contundente, possivelmente por ferramentas.

A SSP-SP informou que "as diligências seguem em andamento para o total esclarecimento dos fatos".