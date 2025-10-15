Homem foi flagrado sem camisa em vídeo que repercutiuReprodução
A Diocese de Diamantino, responsável pela paróquia abriu uma investigação para apurar a conduta do sacerdote. Confira a nota enviada pela paróquia ao DIA:
A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar a divulgação indevida de imagens da jovem. O inquérito foi instaurado na Delegacia de São José do Rio Claro (MT). Segundo a corporação, as investigações estão em fase inicial e, por enquanto, não serão divulgados mais detalhes para não comprometer o andamento dos trabalhos.
O episódio teria ocorrido no sábado (11), mas só ganhou repercussão a partir de segunda-feira (13), quando o material começou a circular em redes socais. No vídeo, o noivo aparece tentando arrombar a porta do banheiro da casa paroquial, onde a mulher teria se escondido. O padre surge sem camisa e tenta explicar a presença dela no local.
Em áudios supostamente do padre e que passaram a circular logo depois, Simplício nega ter havido envolvimento sexual entre ele e a fiel. Nos registros, o religioso afirma que a jovem havia pedido permissão para usar um quarto externo da casa paroquial para tomar banho e trocar de roupa, após passar o dia colaborando em atividades da igreja.
