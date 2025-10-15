Nascimento ocorreu entre os dias 27 de setembro e 8 de outubroDivulgação / Zoológico de São Paulo
Zoológico de São Paulo registra nascimento de filhotes de uma das maiores corujas do mundo
Nós próximos dias será realizado um exame de DNA para identificar o sexo das aves
Vídeo: Jovem sobe em ar-condicionado durante incêndio para salvar mulher e criança no Paraná
Após a atitude heroica, ela teve entre 80% e 90% do corpo queimado
Unicef pede ações integradas para proteger infância Yanomami
De 2019 a 2022 foram registradas 570 mortes de crianças
Veja como foi o primeiro dia de julgamento do 'núcleo da desinformação' da trama golpista
Procuradoria pede condenação por uso de fake news para atacar instituições e o sistema eleitoral
Polícia prende outro suspeito de participar da morte de delegado em SP
Nome do investigado de 36 anos não foi divulgado
Lula confirma reunião com EUA para negociar tarifaço, nesta quinta (16)
Marco Rubio e Mauro Vieira se reunirão em Washington
