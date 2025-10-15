Nascimento ocorreu entre os dias 27 de setembro e 8 de outubro - Divulgação / Zoológico de São Paulo

Nascimento ocorreu entre os dias 27 de setembro e 8 de outubroDivulgação / Zoológico de São Paulo

Publicado 15/10/2025 15:44

O Zoológico de São Paulo registrou o nascimento de cinco filhotes de coruja-águia (Bubo bubo), uma das maiores espécies do mundo. A espécie é nativa da Europa, da Ásia e do norte da África, e não ocorre nas Américas.

Eles nasceram entre os dias 27 de setembro e 8 de outubro. A divulgação foi feita nesta quarta-feira, 15. Nós próximos dias será realizado um exame de DNA para identificar o sexo das aves.

As equipes registraram o instante em que os filhotes utilizaram o chamado "dente de ovo" - estrutura temporária que ajuda as aves a romper a casca. As imagens também mostravam os cuidados e a alimentação com os recém-nascidos.

Para assegurar o sucesso reprodutivo das corujas de uma espécie ameaçada, especialmente por ser a primeira postura de um casal recém-chegado de um criadouro em Minas Gerais, biólogos optaram pela incubação artificial dos ovos, controlando a umidade e temperatura do ambiente.

"Embora a incubação seja, em geral, responsabilidade dos pais, quando os animais são inexperientes ou pertencem a espécies ameaçadas, os biólogos da instituição recolhem os ovos para garantir o sucesso reprodutivo", justifica o zoológico.

Quais as características das corujas?

Os filhotes nasceram com cerca de 30 gramas e podem atingir mais de quatro quilos, além de chegar a 75 centímetros de altura, com envergadura de asas de até 1,80 metro.

Eles recebem alimentação rica em proteínas e passam por monitoramento constante de peso, temperatura e desenvolvimento.

"A coruja-águia é uma predadora de topo e exerce papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas, controlando populações de pequenos e médios vertebrados", explica Fernanda Vaz Guida, chefe do setor de aves do Zoológico de São Paulo.

Serviço

A visita ao Zoológico de São Paulo pode ser feita de segunda a sexta-feira das 9h às 16h (visitação até 17h) e aos sábados, domingos e feriados das 9h às 17h (visitação até 18h).

Durante o mês de outubro, criança acompanhada de um adulto pagante entra de graça.

O endereço é Avenida Miguel Estéfano, 4241, Água Funda.