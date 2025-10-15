Gleisi afirmou que o presidente da Caixa será mantido no cargo Divulgação / PT
Gleisi diz que 'Lira está na base e quer ajudar' o governo
Ministra negou que o ex-presidente da Câmara tenha buscado manter seus indicados em cargos na administração federal
Leilão da Receita Federal tem iPhone por R$ 300 e carro por R$ 2,5 mil
Envio de lances começará no dia 23
Zoológico de São Paulo registra nascimento de filhotes de uma das maiores corujas do mundo
Nós próximos dias será realizado um exame de DNA para identificar o sexo das aves
Vídeo: Jovem sobe em ar-condicionado durante incêndio para salvar mulher e criança no Paraná
Após a atitude heroica, ela teve entre 80% e 90% do corpo queimado
Unicef pede ações integradas para proteger infância Yanomami
De 2019 a 2022 foram registradas 570 mortes de crianças
Veja como foi o primeiro dia de julgamento do 'núcleo da desinformação' da trama golpista
Procuradoria pede condenação por uso de fake news para atacar instituições e o sistema eleitoral
