Documento apreendido indicaria estudos de cenários envolvendo uso do Exército em caso de fraude eleitoralValter Campanato/Agência Brasil
Kid Preto do núcleo 3 do golpe pede a Moraes liberação para fazer pós-graduação na prisão
Pedido de estudo acadêmico é analisado pelo STF e enviado à PGR para manifestação
Cármen Lúcia pede mudança em relatoria de 'filhotes da tese do século'
Magistrada solicitou que a ação seja redistribuída para o ministro Kássio Nunes Marques
Em carta ao FMI, Haddad pede taxação de super-ricos e transição verde
Documento critica protecionismo e cobra reforma do fundo
Filha de Fachin defende indicação de mulher para vaga no STF: 'Nada sobre nós, sem nós'
Melina Fachin publicou no Instagram uma citação da ex-ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, que se destacou por sua atuação progressista
Prefeito vira alvo do MP por nepotismo após nomear o filho para três secretarias
Segundo o Ministério Público, o filho do prefeito não possui qualificação técnica para exercer as funções às quais foi designado
SP: Jundiaí confirma uma morte causada por intoxicação de metanol
Número de óbitos no estado de São Paulo subiu para seis
