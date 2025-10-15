Tereza Cristina evita antecipar posição sobre os trechos que serão apreciadosMarcos Corrêa/PR
'Conversei com Alcolumbre e sessão de vetos está mantida', disse Tereza Cristina
Líder do PP confirma realização da sessão que analisará impasses do licenciamento ambiental
Moraes manda soltar presa do 8 de janeiro com problemas de saúde
Ministro determinou uso de tornozeleira eletrônica
Zema nomeia ex-promotor que advogou para mineradoras para cuidar de órgão ambiental
Empresa fundada por Edson Resende está envolvida em discussões sobre a retomada da Mina da Jangada, em Brumadinho, local do rompimento da barragem da Vale em 2015
Ala política do STF prefere Rodrigo Pacheco, mas senador não é unanimidade entre ministros
Mineiro contaria com o apoio de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Carmén Lúcia e Cristiano Zanin
Casos de intoxicação por metanol sobem para 41
Segundo o Ministério da Saúde, país já registra 148 notificações — a maioria em São Paulo, que concentra mais de 60% dos casos
Aplicativos terão classificação indicativa, anuncia governo
Objetivo é criar mecanismos que contribuam para a construção de um ambiente midiático e digital mais seguro, educativo e respeitoso para as crianças brasileiras
