STF retoma julgamento sobre benefícios fiscais para agrotóxicosReprodução
O defensor disse que a derrubada dos benefícios para os agrotóxicos pode aumentar o custo dos alimentos em R$ 16 bilhões e reduzir em 50% a produção agrícola do país.
Agora você pode ler esta notícia off-line
STF retoma julgamento sobre benefícios fiscais para agrotóxicosReprodução
STF retoma julgamento sobre benefícios fiscais para agrotóxicos
Normas questionadas permitem redução de 60% do ICMS
CPI do INSS: Oposição atribui vitórias do governo Lula ao 'fisiologismo' do Centrão
O deputado Alfredo Gaspar, crítica a postura da atual gestão, que para ele favorece a impunidade
Quilombolas lançam NDC própria e cobram inclusão na política climática
Documento propõe metas, prazos e reconhecimento dos territórios
Anac deve conciliar preocupações de empresas aéreas e de consumidores sobre bagagens, diz diretor
Discussão sobre cobrança de tarifas extras para mala de mão em voos internacionais foi reacendida após anúncio da Gol
Dinheiro de condenações trabalhistas por danos coletivos deve ir a fundos públicos, decide STF
Corte estabelece transparência e rastreabilidade para uso dos recursos das condenações
Lula instala conselho para tratar de minerais críticos e terras raras
Colegiado vai assessorar governo em estratégia para o setor
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.