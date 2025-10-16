Diretor da Anac diz que conversou com Hugo Motta sobre as preocupações do Congresso quanto à cobrança por bagagensAna Volpe/Jornal do Senado
Anac deve conciliar preocupações de empresas aéreas e de consumidores sobre bagagens, diz diretor
Discussão sobre cobrança de tarifas extras para mala de mão em voos internacionais foi reacendida após anúncio da Gol
Anac deve conciliar preocupações de empresas aéreas e de consumidores sobre bagagens, diz diretor
Discussão sobre cobrança de tarifas extras para mala de mão em voos internacionais foi reacendida após anúncio da Gol
Dinheiro de condenações trabalhistas por danos coletivos deve ir a fundos públicos, decide STF
Corte estabelece transparência e rastreabilidade para uso dos recursos das condenações
Lula instala conselho para tratar de minerais críticos e terras raras
Colegiado vai assessorar governo em estratégia para o setor
Ibama nega licença para usina termelétrica a gás natural em Brasília
Órgão identificou inviabilidades ambiental e social no projeto
Motta cita crítica de Lula a Congresso: 'Acredito que tenha sido direcionada à extrema direita'
As declarações do presidente aconteceu no evento de comemoração do Dia dos Professores
Brasil venderá 6 milhões de barris de petróleo à Índia, diz Alckmin
Vice-presidente viaja ao país em busca de oportunidades comerciais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.