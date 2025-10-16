Em petição enviada ao STF, advogados do ex-presidente afirmam que festa de Laura Bolsonaro será realizada no sábado AFP
Bolsonaro pede a Moraes autorização para comemorar aniversário de 15 anos da filha
Ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde agosto
Bolsonaro pede a Moraes autorização para comemorar aniversário de 15 anos da filha
Ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde agosto
Vídeos tiram de contexto fala de Haddad sobre tributação das apostas online
Postagens no TikTok e no X fazem parecer que o ministro criticou Bolsonaro por "cobrar poucos impostos", mas ele se referia à ausência de tributos sobre as bets
Motta pautará urgência de projeto que proíbe cobrança de mala de mão por companhias aéreas
O texto assegura ao passageiro aéreo em voos domésticos ou internacionais
Não há evidências de que seja real um áudio atribuído a Haddad sobre "compra de apoio"
Fala foi divulgada por influenciador conhecido por difundir áudios falsos e, segundo perito, tem indícios de adulteração
'Psicopatia', 'capangas' e 'figura lamentável': em nova briga, Gilmar Mendes ataca Luiz Fux
Troca de farpas entre ministros envolve Lava-Jato, delações e votos polêmicos
PT divulga nota em que condena 'ataque dos EUA à soberania da Venezuela'
No texto, partido cita ataques realizados por militares estadunidenses a navios na costa do país sul-americano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.