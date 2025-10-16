Estados Unidos posicionaram navios no Caribe em meio à tensão com a Venezuela - Martin Bernetti / AFP

Publicado 16/10/2025 18:04 | Atualizado 16/10/2025 18:12

A Comissão Executiva Nacional do PT divulgou nesta quinta-feira, 16, uma nota em que critica decisão do presidente dos Estados Unidos Donald Trump que autoriza operações secretas da CIA na Venezuela.



Segundo o partido, as declarações de Trump "são uma afronta à soberania do país sul-americano e uma violação do Direito Internacional. É uma iniciativa inaceitável e deplorável", diz nota.



O PT cita ataques a navios realizados por militares americanos que causaram a morte de ao menos 27 pessoas e aponta que as ações ocorrem "sem base legal e sem qualquer processo investigativo". Segundo o presidente norte-americano, as embarcações carregavam drogas para os EUA.



O comunicado da Executiva da sigla também afirma que a CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, "tem um longo histórico de patrocínio e articulação de ações ilegais e desestabilizadoras em países da América do Sul" que "deixaram marcas de ingerências, ilegalidades, golpes, repressão e ditaduras sangrentas no subcontinente".



"O Partido dos Trabalhadores condena com veemência mais um ataque dos EUA à soberania da Venezuela. Somos defensores do Direito Internacional e dos princípios da não ingerência e da autodeterminação dos povos em qualquer parte do mundo", finaliza a nota.



Até o momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não se manifestou sobre as ações anunciadas por Donald Trump. Os dois conversaram por telefone pela primeira vez na semana passada, em um gesto de aproximação após a crise diplomática causada pelo tarifaço e sanções impostas pelos EUA a autoridades brasileiras.





Nesta quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira se reúne com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, em Washington. Como mostrou o Estadão, há a expectativa de que os governos tratem das crises na Venezuela e no Haiti.



Trump disse nesta quarta-feira, 15, que considera realizar ataques também por terra ao País, em meio a um aumento da tensão entre a Casa Branca e a Venezuela. "Certamente estamos pensando agora na terra, porque já temos bem sob controle o mar", declarou em coletiva de imprensa no Salão Oval.



Em agosto, o presidente ordenou o envio de 10 mil homens para o Caribe, além de oito navios de guerra, entre submarinos, contratorpedeiros e uma embarcação adaptada para ataque anfíbio. A justificativa é combater o narcotráfico.



A nova autorização permitiria à CIA realizar operações letais na Venezuela e conduzir uma série de operações no Caribe. A agência poderia tomar medidas secretas contra o ditador Nicolás Maduro ou seu governo, unilateralmente ou em conjunto com uma operação militar mais ampla.