Eduardo deixou o Brasil em fevereiro deste ano e solicitou licença de 120 dias, que terminou no dia 20 de julhoJosé Cruz / Agência Brasil
Moraes manda DPU assumir a defesa de Eduardo Bolsonaro no STF
Parlamentar não apresentou defesa prévia sobre a denúncia da PGR
Base do governo barra convocação de irmão de Lula em CPMI do INSS
Frei Chico não está entre os investigados pela Polícia Federal
Barroso recebe alta médica após ser internado em Brasília
Ministro fez exames no Hospital Sírio-Libanês
PM acusado de matar campeão jiu-jitsu retoma patente e voltará a receber salário após decisão judicial
Desembargador alega que sanções contra o policial não podem ser aplicadas até que o caso seja transitado em julgado
Estudos de cientistas brasileiros sugerem diagnóstico de Alzheimer por exame de sangue
Análises apontam o bom desempenho da proteína p-tau217 como o principal biomarcador para distinguir a doença
Tuta, líder do PCC preso em Brasília, é transferido para São Paulo
Criminoso é apontado como um dos responsáveis pelo envio de cerca de R$ 1,2 bilhão, fruto de atividades criminosas da facção, para o exterior
