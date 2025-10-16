Tuta foi preso em maio com documentos falsos na BolíviaDivulgação / Polícia Federal
Tuta, líder do PCC preso em Brasília, é transferido para São Paulo
Criminoso é apontado como um dos responsáveis pelo envio de cerca de R$ 1,2 bilhão, fruto de atividades criminosas da facção, para o exterior
'Vamos convocar esse anjinho', diz Flávio Bolsonaro sobre chamar irmão de Lula na CPMI do INSS
Mesmo Frei Chico não estando sob investigação da Polícia Federal, o senador acredita que a comissão precisa ouvir Frei Chico
CPMI do INSS retira de pauta quebra de sigilo do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi
Três parlamentares protocolaram os requerimentos
Prefeitura de cidade do interior de SP afirma que água mineral foi contaminada com 'algum produto'
Lote do produto foi apreendido
PF combate tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Guarulhos
Policiais cumpriram quatro mandados de prisões preventivas e temporárias
Anvisa proíbe suplemento alimentar e 'mix de adoçantes'; saiba quais
Segundo o órgão, os produtos apresentaram irregularidades
