Análises vão determinar se a contaminação ocorreu em apenas uma garrafa do lote de água mineral - Redes Sociais/Reprodução

Publicado 16/10/2025 13:54

São Paulo - O secretário de Saúde de Garça, Pedro Scartezini, disse em postagem nas redes sociais que um morador da cidade passou mal após ingerir uma água mineral contaminada. O homem procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade do interior paulista com sintomas de intoxicação.

"Ele foi prontamente atendido, foi medicado e realmente constatou que essa água foi contaminada com algum tipo de produto", aponta a postagem.

De acordo com o secretário, o lote 253.1, com fabricação em 10/09/2025 e validade até 10/09/2026, foi apreendido. A prefeitura orienta a população a não consumir essa água até seja confirmado se a contaminação ocorreu em apenas uma garrafa.

Em nota, a DBG Distribuidora de Bebidas Garça informou que teve conhecimento, por meio das redes sociais, de uma possível ocorrência de intoxicação relacionada a uma embalagem de água mineral da marca Mineratta, que está acompanhando o caso e reforçou que a empresa cumpre padrões de controle de qualidade.