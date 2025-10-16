Análises vão determinar se a contaminação ocorreu em apenas uma garrafa do lote de água mineralRedes Sociais/Reprodução
Prefeitura de cidade do interior de SP afirma que água mineral foi contaminada com 'algum produto'
Lote do produto foi apreendido
PF combate tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Guarulhos
Policiais cumpriram quatro mandados de prisões preventivas e temporárias
Anvisa proíbe suplemento alimentar e 'mix de adoçantes'; saiba quais
Segundo o órgão, os produtos apresentaram irregularidades
Alcolumbre anuncia cancelamento da sessão de vetos do licenciamento ambiental
Planalto teme desgaste com o Congresso
Vacina nacional contra covid deve chegar ao SUS no 1º semestre de 2026
Ministra Luciana Santos disse também que imunizante está na fase final
O que se sabe sobre o caso da 'serial killer' suspeita de matar quatro pessoas por envenenamento
Ana Paula foi indiciada por múltiplos homicídios qualificados e permanece presa
