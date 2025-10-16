Pepinos-do-mar apreendidos podem ter sido fruto de pesca ilegal - Reprodução

Publicado 16/10/2025 11:30

O Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar de São Paulo apreendeu nesta quarta-feira, 15, 3.500 espécimes de pepinos-do-mar armazenados em um imóvel. O endereço da apreensão não foi divulgado pela autoridades. Informações preliminares apontam que os animais (da classe dos equinodermos) são fruto de pesca proibida e que, somados, chegam a pesar 59 quilos.

A polícia chegou ao imóvel por meio de uma denúncia anônima e encontrou os animais em estufas artesanais. As amostras serão encaminhadas para a Universidade de São Paulo (USP) e também para a perícia da Polícia Federal. A PM aponta possível ligação com o tráfico internacional da espécie, praticado no Aeroporto de Guarulhos.