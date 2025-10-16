Pepinos-do-mar apreendidos podem ter sido fruto de pesca ilegalReprodução
PM apreende 59 kg de pepinos-do-mar e aponta possível ligação com tráfico internacional
Polícia encontrou os animais em estufas artesanais
Metanol: Receita Federal faz operação para rastrear origem de substância em bebidas alcoólicas
Ação é realizada em cinco estados
Operação mira quadrilha de roubo de celulares, alianças e motos em São Paulo; suspeito morre
Mais de 170 policiais participaram da ação
Influencer é internada depois de tomar remédio para emagrecer sem acompanhamento médico
Mayara Cardoso compartilhou relato nas redes sociais e propôs debate sobre pressão por padrões estéticos
Passageira morre após passar mal na sala de embarque do Aeroporto de Fortaleza
Mulher não identificada chegou a receber socorro da equipe médica do terminal, mas não resistiu
Câmara aprova PL que endurece penas para crimes de exploração sexual contra menores
Presidente da Casa parabenizou parlamentares
