Câmara aprova PL que endurece penas para crimes de exploração sexual contra menores
Presidente da Casa parabenizou parlamentares
Investigação de esquema de evasão de divisas ocorreu em paralelo à mudança na lei de câmbio
Relatório do Coaf de 7 de janeiro de 2020 provocou o começo da investigação e inquérito foi instaurado em novembro de 2020; projeto original do governo sobre câmbio sofreu mudança em fevereiro de 2021
PL vai usar brecha legal para tentar salvar mandato de Eduardo Bolsonaro
Artigo 55 da Carta diz que o parlamentar precisa de um terço ou mais de faltas não justificadas em sessões ordinárias para perder o mandato
Jaques Wagner confirma que é pré-candidato à reeleição ao Senado
Segundo a pesquisa do instituto Real Time Big Data, Rui Costa lidera as intenções de voto com 26%
Veja regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões
Números sorteados foram: 14 - 24 - 29 - 32 - 46 - 48
Trama golpista: Cármen Lúcia desmente advogado sobre voto impresso
Ministra rebateu afirmações da defesa de Carlos César Moretzsohn Rocha, réu no processo e presidente do Instituto do Voto Legal (IVL)
