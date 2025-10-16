Lula agradeceu as orações e os presentes que ganhou na reunião com lideranças evangélicas - Ricardo Stuckert

Publicado 16/10/2025 20:46

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta quinta-feira (16) o advogado-geral da União, Jorge Messias e o bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, no Palácio do Planalto. O líder religioso estava acompanhado do deputado Cezinha Madureira (PSD-SP). Além deles, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também esteve presente no encontro.

Evangélico, Messias é um dos cotados para preencher a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro anunciou a aposentadoria antecipada na semana passada.

Pela proximidade com a religião, o nome do advogado-geral da União para a vaga na Corte é apoiado por parte da bancada evangélica do Congresso Nacional. O ministro também já foi convocado por Lula em outras ocasiões na tentativa do presidente por aproximação com o grupo religioso.

Em publicação nas redes sociais, Lula conta que um dos assuntos do encontro foi o crescimento da Assembleia de Deus de Madureira e o acolhimento aos fiéis. "Pude reiterar a relação de respeito que tenho pela Assembleia de Deus e o relevante trabalho espiritual e social promovido pela igreja", afirmou.

O presidente também agradeceu as orações os presentes que ganhou: a Bíblia do Culto do Ministro e a edição de ouro do Centenário de Gloria da Igreja.