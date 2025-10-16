Lula agradeceu as orações e os presentes que ganhou na reunião com lideranças evangélicasRicardo Stuckert
Lula se reúne com Jorge Messias e evangélicos no Palácio do Planalto
Advogado-geral da União é um dos favoritos para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no STF
Lula se reúne com Jorge Messias e evangélicos no Palácio do Planalto
Advogado-geral da União é um dos favoritos para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no STF
Programa Restaura Amazônia aprova 17 projetos em assentamentos
Ações irão receber R$ 150 mi para resgatar áreas degradadas
Moraes corrige mandado e manda soltar presa do 8 de janeiro
Ministro havia enviado determinação ao presídio errado
Moraes determina reabertura de investigação sobre suposta interferência de Bolsonaro na PF
Pedido da PGR cita necessidade de apurar possíveis conexões entre ações do ex-presidente e tentativas de uso indevido da estrutura do Estado
STF retoma julgamento sobre benefícios fiscais para agrotóxicos
Normas questionadas permitem redução de 60% do ICMS
CPI do INSS: Oposição atribui vitórias do governo Lula ao 'fisiologismo' do Centrão
O deputado Alfredo Gaspar, crítica a postura da atual gestão, que para ele favorece a impunidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.