Jair Bolsonaro - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Jair BolsonaroFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 16/10/2025 20:36

Rio - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (16) a reabertura das investigações sobre uma possível interferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Polícia Federal durante o período em que ocupou o Palácio do Planalto.

A apuração teve início após o ex-ministro da Justiça e atual senador Sergio Moro (União-PR) acusar Bolsonaro de tentar influenciar o comando da PF. O ex-presidente, por sua vez, reagiu e denunciou Moro por calúnia.

Em uma etapa anterior, a Polícia Federal encerrou o inquérito, afirmando não ter encontrado indícios de crime. Com base nesse parecer, o então procurador-geral Augusto Aras solicitou o arquivamento do processo. Em maio deste ano, Moraes, relator do caso, pediu ao atual procurador-geral, Paulo Gonet, que confirmasse se manteria a posição de seu antecessor.

Desta vez, a PGR argumenta que há necessidade de uma investigação mais ampla. Segundo o órgão, é preciso verificar se houve "interferências ou tentativas de interferência nas investigações mencionadas por Moro, mediante o uso da estrutura do Estado e a obtenção clandestina de dados sensíveis".

O documento encaminhado por Gonet também propõe que a Polícia Federal avalie possíveis conexões entre os fatos relatados por Moro e as apurações sobre uma suposta organização criminosa responsável por ataques a autoridades, ao sistema eleitoral e a instituições públicas, com uso de dados sigilosos, disseminação de notícias falsas e eventual envolvimento de órgãos como a Abin e o GSI.