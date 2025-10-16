Jaques Wagner anuncia reeleição ao cargo de senadorAgência Brasil
Jaques Wagner confirma que é pré-candidato à reeleição ao Senado
Segundo a pesquisa do instituto Real Time Big Data, Rui Costa lidera as intenções de voto com 26%
Jaques Wagner confirma que é pré-candidato à reeleição ao Senado
Segundo a pesquisa do instituto Real Time Big Data, Rui Costa lidera as intenções de voto com 26%
Veja regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões
Números sorteados foram: 14 - 24 - 29 - 32 - 46 - 48
Trama golpista: Cármen Lúcia desmente advogado sobre voto impresso
Ministra rebateu afirmações da defesa de Carlos César Moretzsohn Rocha, réu no processo e presidente do Instituto do Voto Legal (IVL)
Lula se reúne com Jorge Messias e evangélicos no Palácio do Planalto
Advogado-geral da União é um dos favoritos para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no STF
Programa Restaura Amazônia aprova 17 projetos em assentamentos
Ações irão receber R$ 150 mi para resgatar áreas degradadas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.