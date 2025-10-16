Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões - Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.928 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (16). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 48 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 14 - 24 - 29 - 32 - 46 - 48
- 49 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 43.893,90 cada;
- 3.987 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 889,20 cada;
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (18), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
