Causa da morte será apurada pela Perícia Forense do Ceará - Reprodução / Google Street View

Causa da morte será apurada pela Perícia Forense do CearáReprodução / Google Street View

Publicado 16/10/2025 09:26

Uma passageira, que não foi identificada, morreu nesta quarta-feira (15) após passar mal na sala de embarque do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. A equipe médica local socorreu a mulher, mas ela não resistiu.

Em nota, o Fortaleza Airport manifestou "solidariedade aos familiares e amigos da passageira".

"O Fortaleza Airport lamenta profundamente o falecimento de uma passageira, ocorrido na tarde desta quarta-feira (15/10). A passageira passou mal enquanto estava na sala de embarque", escreveu. "A equipe médica do aeroporto prestou imediatamente os primeiros socorros, porém, infelizmente, a passageira não resistiu e veio a óbito. O aeroporto manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos da passageira."

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informou que a Polícia Militar do Ceará foi acionada para atender à ocorrência no aeroporto. “Somente após laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) será possível confirmar a causa da morte. A ocorrência segue em andamento”, disse o órgão.

