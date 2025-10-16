Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6Tânia Rêgo / Agência Brasil
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 40 milhões nesta quinta
Apostas podem ser feitas até as 19h
MS notifica empresa após defeitos em milhares de canetas de aplicação de insulina
De acordo com o documento, 23 secretarias estaduais relataram 'quebras ou falhas' das canetas reutilizáveis
Gonet se manifesta a favor do arquivamento de ação de deputado do PT contra Tarcísio
Representação foi motivada por uma declaração de Tarcísio contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes
Ex-presidente da Funai é condenado por perseguir servidores
Juiz disse que Marcelo Silva atuou para aprovar licenciamento de obra
Barroso passa mal e é internado em hospital de Brasília
Ministro passou por bateria de exames para verificar suspeita de virose
Mãe e padrasto são presos após confessar morte de menina de 5 anos
Corpo de Maria Clara Aguirre Lisboa foi enterrado no quintal da casa onde morava
