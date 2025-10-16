Mayara compartilhou relato sobre a internação nesta quarta-feira (15) - Reprodução / Instagram

Mayara compartilhou relato sobre a internação nesta quarta-feira (15)

Publicado 16/10/2025 09:28 | Atualizado 16/10/2025 14:18

A influenciadora Mayara Cardoso, 31 anos, revelou nas redes sociais que foi levada às pressas ao hospital após se automedicar com um remédio para emagrecimento. Em publicação desta quarta-feira (15), ela escreveu que teve episódios de vômito e diarreia e propôs reflexões sobre a pressão por atingir padrões estéticos.

"Trabalhar com a própria imagem não é fácil… Imagina você crescer, ter o fim da sua adolescência e início da vida adulta todo sendo 'registrado', 'julgado' e 'comparado'? Já tive fases muito boas e fases muito ruins aqui, e em todas elas mantive a minha verdade, porque acredito que é isso que me conecta às pessoas certas", disse.

Em seguida, Mayara destacou que, em 2022, conseguiu sair de uma depressão profunda que a acompanhou por anos. A melhora na saúde mental veio através de atividades físicas, alimentação saudável e redução de bebida alcoólica. No entanto, ela afirmou que mesmo após emagrecer, achava que não era o suficiente.

"Eu senti que precisava de algo a mais, de algo mágico, até porque 'todo mundo toma alguma coisa', e foi então que resolvi tomar um remédio pra emagrecer sem nenhum tipo de acompanhamento e principalmente sem nenhum tipo de indicação/necessidade… O resultado: me f***!"

Ela afirmou que em pouco tempo, passou a vomitar e ter diarreia com frequência, e logo precisou ser hospitalizada por desidratação. "Fui socorrida por profissionais maravilhosos que deveriam estar cuidando de pessoas sem saúde e não de mim, que estava com a saúde 100% e fui inventar de maltratar meu corpo. Fiquei internada no hospital, sendo monitorada 24 horas e tudo isso pra quê?", questionou.

Mayara explicou que passou essa semana internada, recebeu alta na quarta-feira e propôs diálogos sobre o assunto.

"Até quando a gente vai normalizar esse tipo de comportamento? Será que não é a hora de conversar sobre o quanto a gente se cobra e se maltrata buscando por uma beleza que não tem nada de bonito, é só um padrão? Eu sei que ainda tenho muito o que aprender, melhorar e me cuidar, mas posso te dizer que tô aberta a esse diálogo, porque a gente precisa falar sobre isso. E eu tô aqui."

Sobre a influencer

Mayara Cardoso tem mais de 504 mil seguidores no Instagram e 287 mil no TikTok. Ela publica conteúdos sobre o seu dia a dia, com publicações de viagens e dela se maquiando.