Segundo o órgão, os produtos apresentaram irregularidadesReprodução / Google Street View
Anvisa proíbe suplemento alimentar e 'mix de adoçantes'; saiba quais
Alcolumbre anuncia cancelamento da sessão de vetos do licenciamento ambiental
Planalto teme desgaste com o Congresso
Vacina nacional contra covid deve chegar ao SUS no 1º semestre de 2026
Ministra Luciana Santos disse também que imunizante está na fase final
O que se sabe sobre o caso da 'serial killer' suspeita de matar quatro pessoas por envenenamento
Ana Paula foi indiciada por múltiplos homicídios qualificados e permanece presa
PM apreende 59 kg de pepinos-do-mar e aponta possível ligação com tráfico internacional
Polícia encontrou os animais em estufas artesanais
Metanol: Receita Federal faz operação para rastrear origem de substância em bebidas alcoólicas
Ação é realizada em cinco estados
