Segundo o órgão, os produtos apresentaram irregularidades - Reprodução / Google Street View

Segundo o órgão, os produtos apresentaram irregularidadesReprodução / Google Street View

Publicado 16/10/2025 12:36

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta quarta-feira (15), a comercialização, distribuição, fabricação, importação e propaganda dos suplementos alimentares da Angry Supplements, além do "mix de adoçantes" da Impossible Sugar Veganutris.

Segundo o órgão, os produtos apresentaram irregularidades. A Anvisa informou que os suplementos da marca Angry não possuem regularização no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e apresentam rótulos em desacordo com a legislação, por estarem em outro idioma e não conterem informações obrigatórias, como denominação, lista de ingredientes, advertências e tabela nutricional.

Já o mix de adoçantes, segundo a Agência, foi apreendido por apresentar a alegação nutricional “zero açúcar”, mas conter, de acordo com a tabela nutricional, 3,9 g de açúcares totais a cada 100 g. O produto também contém inulina, ingrediente não autorizado para a categoria de adoçante de mesa. Além disso, o rótulo não apresenta informações obrigatórias, como a denominação de venda e as instruções de preparo e uso do alimento.

A reportagem não conseguiu contato com as empresas Angry Supplements e Veganutris. O espaço segue aberto para manifestações.

