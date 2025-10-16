Quadrilha é especializada no roubo de alianças, entre outros objetos - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 16/10/2025 10:52

São Paulo - O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil do Estado de São Paulo, realiza na manhã desta quinta-feira (16), operação contra uma quadrilha de roubos de celulares, alianças e motos nas zonas central e sul da capital paulista e em Brasília (DF).

Os alvos são suspeitos de envolvimento em casos de latrocínio. Ao menos 43 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, além de mandados de prisão. Não há informações sobre detidos até o momento.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), durante o cumprimento dos mandados, um suspeito reagiu à abordagem dos policiais na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Ele foi atingido e morreu no local. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado para o local.

Ainda de acordo com a polícia, Guilherme Heisenberg da Silva Nogueira, conhecido como Bronx, integrava o esquema de receptação e fornecimento de armas de Suedna Barbosa Carneiro, a "Mainha do crime".

Ainda durante a ação, um policial civil foi atingido no colete por um disparo.

Segundo o Deic, a operação é uma ofensiva contra a estrutura da quadrilha especializada em roubo e receptação de celulares, alianças e motos. Ela é realizada após um ano e meio de investigações e levantamentos, com informações que surgiram a partir de prisões de envolvidos no esquema.

Ao todo, participam mais 170 policiais, com o apoio do Grupo Especial de Reação (GER) e do helicóptero do Serviço Aerotático (SAT).