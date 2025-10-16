Quadrilha é especializada no roubo de alianças, entre outros objetosDivulgação / Polícia Civil
Operação mira quadrilha de roubo de celulares, alianças e motos em São Paulo; suspeito morre
Mais de 170 policiais participaram da ação
Influencer é internada depois de tomar remédio para emagrecer sem acompanhamento médico
Mayara Cardoso compartilhou relato nas redes sociais e propôs debate sobre pressão por padrões estéticos
Passageira morre após passar mal na sala de embarque do Aeroporto de Fortaleza
Mulher não identificada chegou a receber socorro da equipe médica do terminal, mas não resistiu
Câmara aprova PL que endurece penas para crimes de exploração sexual contra menores
Presidente da Casa parabenizou parlamentares
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 40 milhões nesta quinta
Apostas podem ser feitas até as 19h
MS notifica empresa após defeitos em milhares de canetas de aplicação de insulina
De acordo com o documento, 23 secretarias estaduais relataram 'quebras ou falhas' das canetas reutilizáveis
