Parlamentares solicitaram a quebra dos sigilos bancário e telemático de Carlos LupiBruno Peres/Agência Brasil
CPMI do INSS retira de pauta quebra de sigilo do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi
Três parlamentares protocolaram os requerimentos
CPMI do INSS retira de pauta quebra de sigilo do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi
Três parlamentares protocolaram os requerimentos
Prefeitura de cidade do interior de SP afirma que água mineral foi contaminada com 'algum produto'
Lote do produto foi apreendido
PF combate tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Guarulhos
Policiais cumpriram quatro mandados de prisões preventivas e temporárias
Anvisa proíbe suplemento alimentar e 'mix de adoçantes'; saiba quais
Segundo o órgão, os produtos apresentaram irregularidades
Alcolumbre anuncia cancelamento da sessão de vetos do licenciamento ambiental
Planalto teme desgaste com o Congresso
Vacina nacional contra covid deve chegar ao SUS no 1º semestre de 2026
Ministra Luciana Santos disse também que imunizante está na fase final
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.