Tenente Henrique Velozo é acusado de matar o campeão mundial de jiu-jitsu Leandro LoReprodução / Redes Sociais
PM acusado de matar campeão jiu-jitsu retoma patente e voltará a receber salário após decisão judicial
Desembargador alega que sanções contra o policial não podem ser aplicadas até que o caso seja transitado em julgado
Estudos de cientistas brasileiros sugerem diagnóstico de Alzheimer por exame de sangue
Análises apontam o bom desempenho da proteína p-tau217 como o principal biomarcador para distinguir a doença
Tuta, líder do PCC preso em Brasília, é transferido para São Paulo
Criminoso é apontado como um dos responsáveis pelo envio de cerca de R$ 1,2 bilhão, fruto de atividades criminosas da facção, para o exterior
'Vamos convocar esse anjinho', diz Flávio Bolsonaro sobre chamar irmão de Lula na CPMI do INSS
Mesmo Frei Chico não estando sob investigação da Polícia Federal, o senador acredita que a comissão precisa ouvir Frei Chico
CPMI do INSS retira de pauta quebra de sigilo do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi
Três parlamentares protocolaram os requerimentos
Prefeitura de cidade do interior de SP afirma que água mineral foi contaminada com 'algum produto'
Lote do produto foi apreendido
