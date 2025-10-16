Em evento na USP, Cármen Lúcia lembrou que as mulheres compõem mais da metade da população brasileiraAntonio Augusto/STF
Cármen Lúcia defende mais mulheres no STF: 'É importante ter mulheres em todos os lugares'
Durante evento em São Paulo, ministra se posicionou a favor de mais representação feminina na Corte
Baleia diz que decisão do MDB sobre apoiar Tarcísio ou Lula em 2026 vai ser tomada na convenção
Presidente do MDB afirma que definição ficará para decisão coletiva dos diretórios
Justiça começa a ouvir 10 réus do caso Dom e Bruno em processo sobre organização criminosa
Suspeitos prestam depoimento nesta quinta-feira
Moraes manda DPU assumir a defesa de Eduardo Bolsonaro no STF
Parlamentar não apresentou defesa prévia sobre a denúncia da PGR
Base do governo barra convocação de irmão de Lula em CPMI do INSS
Frei Chico não está entre os investigados pela Polícia Federal
Barroso recebe alta médica após ser internado em Brasília
Ministro fez exames no Hospital Sírio-Libanês
