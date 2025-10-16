Fernando Haddad, ministro da Fazenda - Luis Robayo/AFP

Publicado 16/10/2025 18:16

Ao contrário do que mostra vídeo publicado nas redes sociais, o ministro Fernando Haddad não afirmou que “taxará tudo” e “tem muita gente para comprar apoio” até as eleições de 2026. Postagens no Instagram e Facebook analisadas pelo Comprova mostram um homem reproduzindo áudio atribuído a Haddad, mas que foi desmentido pelo Ministério da Fazenda e contestado por um perito.



No início do vídeo, o criador da publicação afirma que “o Lula te enganou mais uma vez”. Para sustentar o argumento, coloca uma gravação do seu celular, com o suposto áudio, no qual o ministro teria dito que “em ano de eleição, tem muita gente para comprar apoio”, mencionando a Globo e influenciadores digitais.



O Comprova não encontrou registros públicos de que Haddad teria feito essas declarações, o que seria esperado diante da gravidade do assunto. Em nota, o Ministério da Fazenda afirmou que se trata de conteúdo “claramente falso, com manipulação feita por Inteligência Artificial”. “A mesma prática criminosa usada em outras montagens com esse tipo de edição”, aponta o comunicado.



Consultado pelo Comprova, o perito e cientista forense Mauricio de Cunto destacou que o áudio possui fortes indícios de adulteração. “A fala tem baixa expressividade, uma taxa de elocução, um ritmo de fala muito quadradinho, ou seja, a pessoa não pensa para falar, não pensa para respirar”, afirmou.



“Tem esse problema do ritmo, tem o problema semântico, ou seja, o que ele está falando? Ou seja, é lógico ele estar falando isso? É claro que não”, opinou. “O ritmo, a entonação e a prosódia são estranhas, ou seja, é como se ele estivesse lendo um texto que não tem emoção.”



Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O dono do perfil analisado costuma fazer vídeos dele mesmo comentando sobre notícias e acontecimentos na política brasileira e norte-americana, com manifestações em apoio à direita, ou seja, a favor do presidente Donald Trump e contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e integrantes do Governo Federal. A publicação em questão teve cerca de 52,8 mil curtidas no Instagram e 117 mil visualizações no Facebook, até o dia 15 de outubro.



Além disso, ele também fez outras publicações checadas por portais de verificação de fatos. Em 5 de setembro, o Estadão publicou uma matéria destacando ser falso um áudio que o homem divulgou, em que o apresentador William Bonner teria dito que ajudou a eleger Lula em 2022. Já em 4 de setembro, o mesmo veículo apontou ser falsa outra gravação mostrada pelo homem, na qual o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes teria ameaçado o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), em caso também investigado pelo Uol.



O dono da conta também já foi checado pelo Aos Fatos. Ele exibiu áudios falsos em que os ministros do STF Luís Roberto Barroso e Moraes supostamente lamentam ter sido sancionados pelos Estados Unidos com a Lei Magnitsky.



O Comprova tentou contato com o autor da postagem, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço está aberto para manifestações.



