O texto prevê bolsa, mochila, pasta ou volume equivalente que possa ser acomodado sob o assentoPedro Teixeira / Agência O Dia
Motta pautará urgência de projeto que proíbe cobrança de mala de mão por companhias aéreas
O texto assegura ao passageiro aéreo em voos domésticos ou internacionais
Não há evidências de que seja real um áudio atribuído a Haddad sobre "compra de apoio"
Fala foi divulgada por influenciador conhecido por difundir áudios falsos e, segundo perito, tem indícios de adulteração
'Psicopatia', 'capangas' e 'figura lamentável': em nova briga, Gilmar Mendes ataca Luiz Fux
Troca de farpas entre ministros envolve Lava-Jato, delações e votos polêmicos
PT divulga nota em que condena 'ataque dos EUA à soberania da Venezuela'
No texto, partido cita ataques realizados por militares estadunidenses a navios na costa do país sul-americano
Diretor-geral da Aneel alerta para situação 'extremamente perigosa' no sistema elétrico
Sandoval Feitosa compara pico de rampa futura a consumo equivalente à Península Ibérica
Cármen Lúcia defende mais mulheres no STF: 'É importante ter mulheres em todos os lugares'
Durante evento em São Paulo, ministra se posicionou a favor de mais representação feminina na Corte
