Evento em comemoração ao Dia dos Professores onde o presidente Lula DiscursouReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Motta cita crítica de Lula a Congresso: 'Acredito que tenha sido direcionada à extrema direita'
As declarações do presidente aconteceu no evento de comemoração do Dia dos Professores
Motta cita crítica de Lula a Congresso: 'Acredito que tenha sido direcionada à extrema direita'
As declarações do presidente aconteceu no evento de comemoração do Dia dos Professores
Brasil venderá 6 milhões de barris de petróleo à Índia, diz Alckmin
Vice-presidente viaja ao país em busca de oportunidades comerciais
Bolsonaro pede a Moraes autorização para comemorar aniversário de 15 anos da filha
Ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde agosto
Vídeos tiram de contexto fala de Haddad sobre tributação das apostas online
Postagens no TikTok e no X fazem parecer que o ministro criticou Bolsonaro por "cobrar poucos impostos", mas ele se referia à ausência de tributos sobre as bets
Motta pautará urgência de projeto que proíbe cobrança de mala de mão por companhias aéreas
O texto assegura ao passageiro aéreo em voos domésticos ou internacionais
Não há evidências de que seja real um áudio atribuído a Haddad sobre "compra de apoio"
Fala foi divulgada por influenciador conhecido por difundir áudios falsos e, segundo perito, tem indícios de adulteração
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.