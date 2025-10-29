TCU quer combater irregularidades no uso dos recursos do Bolsa FamíliaDivulgação
TCU: Banco Central e MDS têm 90 dias para elaborar plano de combate ao uso do Bolsa Família em apostas
Há indicativos de eventual sistema de lavagem de dinheiro, efetuado por meio de beneficiários do programa social
Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela, diz Boulos
Novo ministro da Secretaria-Geral tomou posse nesta quarta-feira (29)
Setenta mil assinaturas por mulher no STF: 'Falta de diversidade cria déficit democrático'
Em toda a sua história, o STF teve apenas três ministras: Ellen Gracie, Rosa Weber e Cármen Lúcia
Gleisi diz que PF, Receita e Coaf estão à disposição do governo do Rio
Ministra de Relações Institucionais destacou que o combate às organizações criminosas deve focar no 'caminho do dinheiro'
TJ de São Paulo condena homem que chamou morte do neto de Lula de 'justiça divina'
Decisão ainda pode ser alvo de recurso
PF mira servidores da Agricultura por propinas na exportação de alimentos para a Venezuela
Justiça decretou o bloqueio e sequestro de valores até o montante de R$ 1,8 milhão
