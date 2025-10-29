Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP)Agência Senado
Alcolumbre defende reconhecimento facial e reformulação de segurança do Congresso
Presidente do Senado afirmou que procurará o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para debater um projeto conjunto
STF adia final de julgamento sobre nomeação de parentes para cargo político
Data para nova sessão ainda não foi definida
PCC e CV são grupos terroristas? Veja o que dizem governo Lula, Tarcísio e especialistas
Eventual mudança na legislação é criticada por estudiosos do tema
TCU: Banco Central e MDS têm 90 dias para elaborar plano de combate ao uso do Bolsa Família em apostas
Há indicativos de eventual sistema de lavagem de dinheiro, efetuado por meio de beneficiários do programa social
Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela, diz Boulos
Novo ministro da Secretaria-Geral tomou posse nesta quarta-feira (29)
Setenta mil assinaturas por mulher no STF: 'Falta de diversidade cria déficit democrático'
Em toda a sua história, o STF teve apenas três ministras: Ellen Gracie, Rosa Weber e Cármen Lúcia
