Cerca de R$ 130 mil em espécie foram encontrados com o vereador George Santana (PCdoB) - Reprodução/ redes sociais

Publicado 30/10/2025 11:05

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Ilhéus (FICCO/Ilhéus) prendeu 15 pessoas nesta quinta-feira (30), durante uma operação contra um grupo suspeito de envolvimento nos crimes de tráfico de drogas, tráfico de armas, homicídio e lavagem de dinheiro, com atuação na Bahia e em Sergipe.

Ao todo, são cumpridos 20 mandados de prisão e 16 ordens de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Estadual da Comarca de Ubaitaba. A ordens foram realizadas nos municípios baianos de Maraú, Itacaré, Salvador, Itapetinga, Itabuna e Ubaitaba. Além de Santa Luzia do Itanhy, em Sergipe.

Segundo a Polícia Federal (PF), entre os principais alvos da ação estão funcionários públicos, políticos e lideranças criminosas apontadas como mandantes dos crimes investigados. Durante a investigação, foi identificado que a organização criminosa movimentou mais de R$ 20 milhões, por meio de transações financeiras incompatíveis com as rendas declaradas dos envolvidos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os policiais encontraram R$ 130 mil em espécie na residência do vereador George Everton Santana (PCdoB), que foi preso em flagrante. O valor apreendido será encaminhado para perícia e pode servir como prova em um possível esquema de lavagem de dinheiro.

"Foi determinada a medida cautelar de sequestro de bens oriundos da atividade criminosa, com o objetivo de descapitalizar o grupo e garantir a efetividade da persecução penal", informou a corporação.

A operação mobilizou mais de 150 agentes da Secretaria da Segurança Pública, polícias Militar e Civil da Bahia, além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Ilhéus (FICCO) e do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Draco/Sergipe).