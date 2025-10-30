Cerca de R$ 130 mil em espécie foram encontrados com o vereador George Santana (PCdoB)Reprodução/ redes sociais
Vereador e outras 14 pessoas são presas em ação contra tráfico de drogas e mortes violentas na BA
Cerca de R$ 130 mil em espécie foi encontrado na casa do parlamentar
Justiça condena Luciano Hang a indenizar Lula em mais de R$ 33 mil por declarações ofensivas
Dono da Havan ainda não se manifestou publicamente sobre a decisão
Mega-sena acumula e prêmio principal vai para R$ 34 milhões
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h de sábado (1º)
CPI do Crime Organizado terá Flávio Bolsonaro e Moro na titularidade
Do lado governista, o PT indicou Rogério Carvalho (SE), líder do partido no Senado, e Jaques Wagner (BA), líder do governo
Boulos diz querer permanecer com Lula até o fim do governo: 'Eleição vou discutir ano que vem'
Ministro não confirmou se será candidato a deputado federal em 2026
Campanha Nacional de Multivacinação encerra nesta sexta-feira com mais de 7 milhões de doses aplicadas
Do total, cerca de 1 milhão de pessoas se vacinaram no Dia D, em 18 de outubro
STF acompanha operação no RJ com 'atenção e solidariedade', diz Fachin
Ministro classificou a ação como 'tragédia'
