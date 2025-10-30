Mega-Sena acumula em R$ 34 milhões - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 30/10/2025 21:25

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.934 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 34 milhões para o próximo sorteio.



Os números sorteados foram: 09 - 17 - 23 - 26 - 33 - 59



31 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 37.328,03 cada

2.803 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 680,49 cada



Apostas



Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (1ª), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.