Pais e responsáveis que ainda não levaram crianças e adolescentes para vacinar podem aproveitar o último dia da campanha para atualizar a cadernetaReprodução
Campanha Nacional de Multivacinação encerra nesta sexta-feira com mais de 7 milhões de doses aplicadas
Do total, cerca de 1 milhão de pessoas se vacinaram no Dia D, em 18 de outubro
STF acompanha operação no RJ com 'atenção e solidariedade', diz Fachin
Ministro classificou a ação como 'tragédia'
Moraes suspende ação penal contra deputado Gustavo Gayer
Ministro do STF cumpriu resolução da Câmara, que aprovou suspensão
Subprocurador pede que TCU impeça Lula de indicar homem ao STF
Lucas Rocha Furtado alertou para o risco de o Supremo se tornar exclusivamente masculino com a aposentadoria da ministra Cármen Lúcia, prevista para 2029
Congresso aprova isenção do IR por tempo indeterminado
Texto será enviado para sanção do presidente Lula
Vídeo de produtor criticando governo por conta do preço do arroz é de 2018
Gravação voltou a circular; tirada de contexto, sugere erroneamente que homem estaria criticando governo Lula, quando, na verdade, presidente era Michel Temer
