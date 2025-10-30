Subprocurador quer garantir maior presença feminina no SupremoMarcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Subprocurador pede que TCU impeça Lula de indicar homem ao STF
Lucas Rocha Furtado alertou para o risco de o Supremo se tornar exclusivamente masculino com a aposentadoria da ministra Cármen Lúcia, prevista para 2029
Congresso aprova isenção do IR por tempo indeterminado
Texto será enviado para sanção do presidente Lula
Vídeo de produtor criticando governo por conta do preço do arroz é de 2018
Gravação voltou a circular; tirada de contexto, sugere erroneamente que homem estaria criticando governo Lula, quando, na verdade, presidente era Michel Temer
Não há evidências de que brasileiros estariam fugindo ‘em massa’ para o Paraguai por ser um país governado pela direita
Estatísticas do Ministério das Relações Exteriores indicam que o fluxo migratório para o país vizinho vem crescendo desde a última década
Câmara aprova redação final da MP do Setor Elétrico; texto vai ao Senado
O texto-base da proposta foi aprovado em votação simbólica em cerca de um minuto
Moraes manda Mauro Cid começar a cumprir pena e autoriza abater período de prisão provisória
Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi condenado a 2 anos em regime aberto
