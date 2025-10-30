Por ter feito acordo de delação premiada, Mauro Cid recebeu pena menorReprodução/redes sociais
Moraes manda Mauro Cid começar a cumprir pena e autoriza abater período de prisão provisória
Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi condenado a 2 anos em regime aberto
Moraes manda Mauro Cid começar a cumprir pena e autoriza abater período de prisão provisória
Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi condenado a 2 anos em regime aberto
Entenda a PEC da Segurança: proposta fortalece integração e padroniza combate ao crime
Projeto foi enviado ao Congresso Nacional em abril
Desmatamento cai 11% na Amazônia e no Cerrado
Apesar de as estatísticas confirmarem a tendência de queda observada no ano passado, o ritmo da redução do desmate desacelerou
Filipe Martins alega falha involuntária no sinal da tornozeleira
Moraes pediu esclarecimentos sobre GPS do equipamento
Moraes nega pedido de Gustavo Gayer para visitar Bolsonaro
Parlamentar é investigado em caso conexo ao do ex-presidente
Ex-diretor do INPE demitido por Bolsonaro assume vaga de Boulos na Câmara
Ricardo Galvão destacou que a sua pauta principal no Congresso será a questão climática
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.