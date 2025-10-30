Ricardo Galvão confrontou Bolsonaro quando presidia o INPE - Arquivo Pessoal

Ricardo Galvão confrontou Bolsonaro quando presidia o INPEArquivo Pessoal

Publicado 30/10/2025 15:21

São Paulo - O ex-diretor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) Ricardo Galvão (Rede-SP) assumiu o cargo de deputado federal no lugar de Guilherme Boulos (PSOL-SP), que tomou posse como ministro da Secretaria-Geral da Presidência do governo Lula nesta quarta-feira, 29.



"Comunico oficialmente que deixo a presidência do CNPq para defender a ciência no Congresso Nacional", escreveu em publicação no Instagram nesta quinta-feira, 30. "A ciência é o caminho, a democracia é o alicerce e a sustentabilidade é o destino."



Em 2019, à frente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), contestou críticas do então presidente Jair Bolsonaro (PL) aos dados de desmatamento na Amazônia.



Na época, Bolsonaro acusou o Inpe de divulgar "números mentirosos". Galvão defendeu publicamente o trabalho da equipe e afirmou que os dados eram precisos e auditáveis, o que levou à sua exoneração do cargo de diretor do instituto.



Na postagem em que anunciou a chegada ao Congresso, ele disse que "o negacionismo tentou calar a ciência", mas que "hoje, a ciência brasileira ocupa um lugar na Câmara dos Deputados".