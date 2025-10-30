Polícia Militar informou que os agentes foram acionados na Avenida José Maria de Alckmin, onde a vítima foi encontradaReprodução / Redes sociais
Homem é arrastado no capô de carro por 700 metros após briga de trânsito em MG
Vítima sofreu ferimentos leves; agressor foi enquadrado por lesão corporal e fuga do acidente
Hugo Motta diz que redução de aulas nas autoescolas é 'discussão necessária'
Presidente da Câmara dos Deputados afirmou que a medida teria como objetivo reduzir os custos para tirar a carteira nas categorias A e B, que pode chegar a R$ 5 mil
Com ajuda da Interpol, PF faz ação contra hackers que desviaram R$ 813 milhões de empresas ligadas ao PIX
Agentes cumpriram mandados no Brasil, Espanha, Argentina e em Portugal
Governo do Pará pede a Lula decreto de GLO durante COP30 em Belém
Gestor estadual afirma que o presidente irá assinar o documento
Anvisa proíbe substâncias cancerígenas e tóxicas em unhas e esmaltes em gel
TPO, prejudicial à fertilidade, e DMPT, potencialmente cancerígeno, não poderão mais ser usados em cosméticos; fabricantes têm 90 dias para retirar produtos do mercado
Vereador e outras 14 pessoas são presas em ação contra tráfico de drogas e mortes violentas na BA
Cerca de R$ 130 mil em espécie foi encontrado na casa do parlamentar
