Polícia Militar informou que os agentes foram acionados na Avenida José Maria de Alckmin, onde a vítima foi encontrada - Reprodução / Redes sociais

Publicado 30/10/2025 12:43

Um motorista, de 37 anos, foi arrastado pelo capô de um carro por cerca de 700 metros nesta terça-feira (28), após uma briga de trânsito em Patrocínio, Minas Gerais.

A Polícia Militar informou que os agentes foram acionados na Avenida José Maria de Alckmin, onde a vítima foi encontrada. Segundo relatos, ele teria se envolvido em uma briga com outro motorista, de 48 anos, após ser atingido no cruzamento com a Rua Teodoro Gonçalves. O homem mais velho fugiu do local.

A vítima seguiu o carro e, ao alcançá-lo, desceu novamente de seu veículo para conversar com o motorista mais velho, que então acelerou. A vítima caiu sobre o capô e permaneceu ali por cerca de 700 metros, até que o carro parou em frente a uma loja de motos.

O homem de 37 anos acionou o serviço de emergência, foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal com ferimentos nas mãos, além de dores nas costas e na cabeça. O motorista foi enquadrado nos artigos 305 (fuga do local do acidente) e 303 (lesão corporal culposa) do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ele foi liberado após assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometer a comparecer ao Juizado Especial Criminal.