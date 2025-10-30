Polícia realiza buscas para identificar e localizar os autores do crime - Reprodução / TV Mirante / Afiliada da TV Globo
Um homem foi morto a tiros dentro de um bar nesta quarta-feira (29), em Caxias, no Maranhão. Até o momento, ninguém foi preso.
Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima estava bebendo no local quando dois homens encapuzados chegaram em uma motocicleta e dispararam várias vezes contra ela. Após o crime, os suspeitos fugiram.
O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Durante a perícia, foram encontradas cinco cápsulas de pistola calibre 9 milímetros.
A Polícia Civil investiga o caso e realiza buscas para identificar e localizar os autores do crime.
