Rogério Correia rebateu uma postagem de NikolasMontagem com fotos de Câmara dos Deputados

Publicado 30/10/2025 09:11 | Atualizado 30/10/2025 09:44

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) respondeu a uma publicação do também deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) nas redes sociais e chamou o colega de "vagabundo".

"Esse vagabundo votou a favor da PEC da Blindagem. Fez campanha de desinformação para livrar a barra do PCC. Tem primo traficante e campanha financiada por condenados por crime organizado. Está avisado", escreveu o parlamentar do PT.

Rogério Correia rebateu uma postagem de Nikolas, que compartilhou a foto de centenas de presos sentados no chão de uma prisão e comentou: "Se algum dia chegarmos lá, minha ideia é essa. Tá avisado", escreveu o deputado, em publicação, nesta terça-feira (28), que, segundo usuários das redes, fazia referência à megaoperação realizada no mesmo dia, considerada a mais letal da história do Rio

Se algum dia chegarmos lá, minha ideia é essa. Tá avisado pic.twitter.com/fkYLfrc7Qa — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 29, 2025

"A maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico. E aqui eu digo com muita tranquilidade, porque olha só, um pai de família com duas crianças é assassinado brutalmente e a esquerda comemora, zomba e brinca", disse, fazendo menção à morte do ativista Charlie Kirk. "Daí, traficante é morto pela polícia e eles estão de luto. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. E aí eu digo, meus senhores, cadê a soberania que vocês tanto arrotam? Que soberania é essa? Que o morador da favela não tem soberania nem sobre a sua casa."