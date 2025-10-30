Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 30/10/2025 07:43

A Mega-Sena irá sortear nesta quinta-feira, 30, um prêmio de R$ 7 milhões. O sorteio está marcado para às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão nas redes sociais da instituição.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.



As apostas do concurso 2.933 podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.