Gustavo GayerMário Agra/Câmara dos Deputados
PT aciona Justiça contra Gustavo Gayer por ligar partido ao narcotráfico venezuelano
Declaração foi feita pelo parlamentar no plenário da Câmara dos Deputados e divulgada em seu canal no YouTube
Casos confirmados de intoxicação por metanol chegam a 59
Até o momento, 15 pessoas morreram por ingestão do produto
Alcolumbre defende reconhecimento facial e reformulação de segurança do Congresso
Presidente do Senado afirmou que procurará o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para debater um projeto conjunto
STF adia final de julgamento sobre nomeação de parentes para cargo político
Data para nova sessão ainda não foi definida
PCC e CV são grupos terroristas? Veja o que dizem governo Lula, Tarcísio e especialistas
Eventual mudança na legislação é criticada por estudiosos do tema
TCU: Banco Central e MDS têm 90 dias para elaborar plano de combate ao uso do Bolsa Família em apostas
Há indicativos de eventual sistema de lavagem de dinheiro, efetuado por meio de beneficiários do programa social
