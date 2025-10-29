Sondagem foi realizada entre os dias 21 e 24 de outubro, antes da operação policial realizada no Rio nesta terça-feira (28)Divulgação / PC
Segurança pública piorou para 45,8% sob governo Lula, mostra pesquisa
Para 33,9% dos entrevistados, não houve mudança
Segurança pública piorou para 45,8% sob governo Lula, mostra pesquisa
Para 33,9% dos entrevistados, não houve mudança
Lula defende trabalho coordenado contra 'espinha dorsal do tráfico'
Presidente disse que o crime organizado não pode destruir famílias
Companhias aéreas flexibilizam remarcação de voos para o Rio após operação policial
Latam, Gol e Azul oferecem alteração ou reembolso da passagem
PT aciona Justiça contra Gustavo Gayer por ligar partido ao narcotráfico venezuelano
Declaração foi feita pelo parlamentar no plenário da Câmara dos Deputados e divulgada em seu canal no YouTube
Casos confirmados de intoxicação por metanol chegam a 59
Até o momento, 15 pessoas morreram por ingestão do produto
Alcolumbre defende reconhecimento facial e reformulação de segurança do Congresso
Presidente do Senado afirmou que procurará o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para debater um projeto conjunto
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.