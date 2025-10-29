Homem de 54 anos foi levado pelo helicóptero Águia-17 para o hospital após queda de árvore no carro em que estava - Divulgação

Publicado 29/10/2025 22:46 | Atualizado 29/10/2025 22:50

Uma árvore de grande porte caiu sobre um veículo ocupado na tarde desta quarta-feira, 29, no bairro Socorro, zona sul de São Paulo. A vítima, um homem de 54 anos, foi levada em estado grave para o Hospital das Clínicas por meio do helicóptero Águia-17.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e mobilizou sete viaturas na ocorrência. A corporação ajudou a retirar o homem que estava preso nas ferragens. A atualização do estado de saúde dele não foi informado.

O caso aconteceu por volta das 12h40, na altura do número 480 da Avenida Antônio Barbosa da Silva Sandoval. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, uma casa também foi atingida. O órgão não deu detalhes sobre feridos.

"A ocorrência foi registrada como lesão corporal no 11º Distrito Policial (Santo Amaro), que requisitou perícia", informou a pasta.

De acordo com os bombeiros, foram registradas rajadas de vento de aproximadamente 70 km/h na região de Interlagos entre 11h e 13h, o que pode ter contribuído para a queda da árvore.

Procurada para comentar sobre o acidente, a Prefeitura de São Paulo informou, via Subprefeitura Capela do Socorro, que equipes estão na Rua Antônio Barbosa da Silva Sandoval realizando o corte e a remoção da árvore.

"A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) informa que atualmente conta com 162 equipes de poda", afirmou a administração.

Para o período de chuvas e com o objetivo de reduzir o número de solicitações que ainda não foram atendidas, a Prefeitura diz que promove mutirões de poda em diversas regiões da cidade.

"Em setembro, as ações ocorreram nas Subprefeituras de Santo Amaro, Butantã e Lapa, com cerca de 500 podas realizadas em cada região, além de outras 1.000 árvores podadas em Itaquera. Neste mês, o mutirão está sendo executado na Subprefeitura Pirituba", informou a nota.