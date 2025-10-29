Homem de 54 anos foi levado pelo helicóptero Águia-17 para o hospital após queda de árvore no carro em que estavaDivulgação
Árvore cai sobre carro na zona sul de SP e vítima é socorrida em estado grave
Vítima, um homem de 54 anos, foi levada em estado grave para o Hospital das Clínicas por meio do helicóptero Águia-17
Árvore cai sobre carro na zona sul de SP e vítima é socorrida em estado grave
Vítima, um homem de 54 anos, foi levada em estado grave para o Hospital das Clínicas por meio do helicóptero Águia-17
STJ mantém condenação de ex-governador Arruda por improbidade
Colegiado rejeitou pedido da defesa para anular pena
Segurança pública piorou para 45,8% sob governo Lula, mostra pesquisa
Para 33,9% dos entrevistados, não houve mudança
Lula defende trabalho coordenado contra 'espinha dorsal do tráfico'
Presidente disse que o crime organizado não pode destruir famílias
Companhias aéreas flexibilizam remarcação de voos para o Rio após operação policial
Latam, Gol e Azul oferecem alteração ou reembolso da passagem
PT aciona Justiça contra Gustavo Gayer por ligar partido ao narcotráfico venezuelano
Declaração foi feita pelo parlamentar no plenário da Câmara dos Deputados e divulgada em seu canal no YouTube
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.