Anvisa afirmou que proibição das duas substâncias se aplica a qualquer produto cosméticoRafa Neddermeyer / Agencia Brasil
TPO é "classificado como tóxico para a reprodução, podendo prejudicar a fertilidade".
Anvisa proíbe substâncias cancerígenas e tóxicas em unhas e esmaltes em gel
TPO, prejudicial à fertilidade, e DMPT, potencialmente cancerígeno, não poderão mais ser usados em cosméticos; fabricantes têm 90 dias para retirar produtos do mercado
