Anvisa afirmou que proibição das duas substâncias se aplica a qualquer produto cosmético - Rafa Neddermeyer / Agencia Brasil

Publicado 30/10/2025 11:34 | Atualizado 30/10/2025 11:34

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta quarta-feira (29), o uso de duas substâncias que podem estar presentes em produtos utilizados para a aplicação de unhas artificiais em gel ou em esmaltes em gel, que necessitam de exposição à luz ultravioleta (UV) ou LED para sua secagem.

As substâncias proibidas são o TPO (óxido de difenil [2,4,6-trimetilbenzol] fosfina) e o DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina), também conhecido como dimetiltolilamina (DMTA). Segundo a Anvisa, a decisão visa proteger a saúde tanto das pessoas que utilizam esses produtos quanto dos profissionais que os aplicam.

Segundo a pasta, o DMPT é "classificado como uma substância que pode causar câncer em humanos", já o

TPO é "classificado como tóxico para a reprodução, podendo prejudicar a fertilidade".

"Com a decisão, o Brasil se alinha aos padrões de segurança da União Europeia, que também baniu recentemente esses ingredientes. A medida impede que produtos considerados inseguros em outros países sejam comercializados aqui. A proibição das duas substâncias se aplica a qualquer produto cosmético", afirmou a Agência.

Prazos

A fabricação, a importação e a concessão de novos registros ficam proibidas imediatamente a partir da publicação da norma. Já as empresas e os estabelecimentos têm até 90 dias para interromper a venda dos produtos que já estão no mercado.

Após o prazo de 90 dias, "todos os registros e notificações desses produtos serão cancelados pela Anvisa. As empresas responsáveis deverão realizar o recolhimento daqueles que ainda estiverem em lojas e distribuidoras".