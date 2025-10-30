Presidente da Câmara, Hugo Motta - Bruno Spada/CÂmara dos Deputados

Publicado 30/10/2025 12:31

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), classificou o projeto da nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH ) como uma "discussão necessária". A declaração foi feita nesta quinta-feira, 30, por meio de postagem nas redes sociais, após se reunir com o ministro dos Transportes, Renan Filho.



"Compreendo como uma discussão necessária, principalmente no sentido de reduzir os custos para tirar a carteira nas categorias A e B, que pode chegar a R$ 5 mil. Além disso, milhões de brasileiros conduzem sem habilitação", escreveu.

Hoje recebemos o ministro dos Transportes, @RenanFilho_, para falar sobre o projeto da nova CNH na reunião de líderes. Compreendo como uma discussão necessária, principalmente no sentido de reduzir os custos para tirar a carteira nas categorias A e B, que pode chegar a R$ 5 mil.… — Hugo Motta (@HugoMottaPB) October 30, 2025

No início do mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou o governo a levar adiante a discussão sobre o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescola para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).A próxima fase é a realização de um ciclo de audiências públicas pelo Ministério dos Transportes para discutir o assunto. Esse processo deve demorar mais 30 dias.A autorização dada pelo presidente não foi para que o governo já leve adiante a partir de agora a proposta de acabar com a obrigatoriedade das autoescolas, mas para que o ministério responsável pelo tema abra o processo de debate.O fim da obrigatoriedade das aulas é um dos temas que o ministro Renan Filho tem defendido nos últimos meses. A depender do modelo adotado, as aulas práticas e teóricas podem ser dadas por instrutores que tiverem autorização do governo federal para issoO Conselho Nacional de Trânsito é que estabelece as regras sobre o assunto. Apesar do fim da obrigatoriedade das aulas, as provas continuarão sendo obrigatórias para obter a CNH.