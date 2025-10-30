Esta foi a segunda condenação da deputada Carla Zambelli Evaristo Sá/AFP
STF: condenação de Carla Zambelli por perseguição armada é definitiva
Deputada encontra-se presa na Itália
Governador do DF defende atuação de Cláudio Castro em megaoperação
Ibaneis Rocha afirma que situação do Rio é complexa e critica entrada de drogas e armas do exterior
Lula defende explorar Margem Equatorial: 'Não é possível abrir mão do dia para a noite'
Presidente afirmou que 'é preciso construir o fim da utilização do combustível fóssil'
Homem é arrastado no capô de carro por 700 metros após briga de trânsito em MG
Vítima sofreu ferimentos leves; agressor foi enquadrado por lesão corporal e fuga do acidente
Hugo Motta diz que redução de aulas nas autoescolas é 'discussão necessária'
Presidente da Câmara dos Deputados afirmou que a medida teria como objetivo reduzir os custos para tirar a carteira nas categorias A e B, que pode chegar a R$ 5 mil
Com ajuda da Interpol, PF faz ação contra hackers que desviaram R$ 813 milhões de empresas ligadas ao Pix
Agentes cumpriram mandados no Brasil, Espanha, Argentina e em Portugal
